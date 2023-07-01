В Мордовии мужчина осужден за смертельный выстрел в ногу односельчанина из ружья

Чамзинский районный суд согласился с доводами гособвинителя – прокурора республики Сергея Лапина о виновности уроженца Большеберезниковского района в умышленном причинении, с применением оружия, тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

По информации пресс-службы Прокуратуры Мордовии, судом установлено, что 24.03.2023 в селе Паракино находившийся в состоянии алкогольного опьянения подсудимый, из личных неприязненных отношений, произвел из охотничьего ружья один выстрел в область ноги потерпевшего, причинив последнему огнестрельное ранение, повлекшее его смерть на месте преступления.

Суд приговорил виновного к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.