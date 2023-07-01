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НовостиОбщество1 июля 2023 9:29

И.о. руководителя СУ СК по Пензенской области встретился с ветеранами боевых действий

Накануне Дня ветеранов боевых действий Владимир Игнатенков провел личный прием ветеранов боевых действий в Афганистане, Северо-Кавказском регионе и Сирийской Арабской Республике
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Как отмечает пресс-служба регионального СК, во встрече с ветеранами также приняли участие Уполномоченная по правам человека в Пензенской области Рогова Е.Н., заместитель председателя Правительства области - министр здравоохранения Космачёв В.В., представители Министерства труда, соцзащиты и демографии, Министерства образования региона, Военного комиссариата Пензенской области, регионального Фонда пенсионного и социального страхования РФ, а также Управления установления соцвыплат, ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», и.о. руководителя УФНС России по Пензенской области.

Открывая личный прием, Владимир Игнатенков отметил, что основная цель данной встречи - обсуждение проблемных вопросов при обеспечении прав ветеранов боевых действий и предоставлении им соцгарантий на территории Пензенской области.

По вопросам обратившихся на личный прием 30 граждан даны подробные разъяснения представителями ведомств.

Ситуации, требующие дальнейших консультаций и содействия в их решении, взяты на контроль должностными лицами органов власти, принявшими участие в личном приеме.

СПРАВКА «КП»

В следственном управлении в круглосуточном режиме продолжает работу телефонная линия «Для участников СВО, мобилизованных и членов их семей».

По телефону 8(8412)63-66-02 принимаются обращения по всем социально значимым вопросам.