В Мордовии подозреваемый в получении взятки главврач райбольницы посажен по домашний арест

По информации пресс-службы МВД РФ по РМ, c июня 2022 года по май 2023 год 53-летний подозреваемый, исполняя обязанности главного врача, получил незаконное денежное вознаграждение за заключение договоров аренды с ИП на предоставление нежилого помещения больницы, для оказания последним платных стоматологических услуг.

Часть взятки медицинский работник получил наличными в служебном кабинете, остальные денежные средства были переведены на его личный банковский счет. Общая сумма вознаграждения составила 165 тысяч рублей.

По материалам оперативников УЭБиПК республиканского МВД СУ СКР по РМ в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Сотрудники полиции осуществляют оперативное сопровождение расследования уголовного дела.