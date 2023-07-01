В Пензенской области 66-летняя женщина ножом причинила сожителю телесные повреждения

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Каменскому району установили подозреваемую в совершении преступления местную жительницу 1957 года рождения.

Во время конфликта в доме женщины она нанесла сожителю ножом телесные повреждения, чем причинила ему легкий вред здоровью.

Злоумышленница дала признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.115 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.