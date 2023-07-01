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НовостиОбщество1 июля 2023 5:00

В Пензе на ряде маршрутов изменилась схема движения общественного транспорта

Изменения введены с 30 июня по 6 июля в связи с аварийно-ремонтными работами на улице Старо-Черкасской на участке от Луначарского до Огородной
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на улице Старо-Черкасской на участке от Луначарского до Огородной с 30 июня по 6 июля автобусы большого и малого классов вместимости №№ 1, 12, 43, 63, 85, 149 временно изменят свой маршрут, отмечает пресс-служба городской администрации.

С улицы Луначарского они направятся по улицам Каракозова – Огородной, затем вернутся к привычной схеме движения.

Изменения вносятся для обеспечения стабильной работы пассажирского транспорта.