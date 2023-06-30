В Пензе презентовали новый номер журнала «Сура»

Фото: Елена РЫГОВАН

В новый выпуск вошли произведения авторов из Пензы и области, Воронежа, Москвы, Саратова и других городов. Многие из них опубликованы в журнале впервые.

- Мы стараемся сделать так, чтобы вам, читателям, было, прежде всего, интересно. Это главная задача литературного журнала, - поделился главный редактор «Суры» Борис Шигин.

На презентации присутствовали некоторые из авторов, чьи работы вошли в новый номер. Они рассказали о содержании своих произведений, зачитали стихи.

На страницах выпуска почтили память литературоведа Олега Савина, которому бы в этом году исполнилось 90 лет. Его супруга Мария опубликовала в журнале очерк «Пензенский Нестор», посвященный своему мужу.

В основном блоке напечатан отрывок из повести воронежского писателя Михаила Федорова «Убийство в Оптиной».

В честь Лермонтовского праздника часть номера посвятили рубрике «Под Лермонтовской звездой», в которую вошло исследование лермонтоведов Николая Блохина и Дмитрия Мурашова, посвященное военной карьере поэта.

Как обычно, часть выпуска были отданы под рубрики «Детская площадка», «Пройдись по Пензенскому краю» и «Память». В них опубликованы стихи Татьяны Сычевой, материал о Шемышейских родниках, а также работа Юрия Агапова «Судьба сапера» о ветеране Великой Отечественной войны Владимире Керханаджеве.

Кроме того, в номер также вошли фотографии картин художника Александра Фокина.