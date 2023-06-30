В Пензе несколько человек оказались в ловушке из-за коммунальной аварии

Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне около полуночи рядом с ТЦ «Суворовский» прорвало трубу с горячей водой, из-за чего ближайшая стоянка оказалась затоплена.

В этот момент там находился автомобиль, в котором были женщина-водитель и ее пассажиры. Они оказались в ловушке. Машина глохла из-за воды. Кипяток быстро добрался до уровня дверей автомобиля, поэтому выбраться из него у людей также не получилось.

На помощь пришли сотрудники МЧС: в спецодежде спасатели пробрались к автомобилю, и вручную вытолкали его из горячего плена до того, как кто-то успел пострадать.