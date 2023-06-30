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НовостиОбщество30 июня 2023 8:27

В Мордовии прекращено действие водительских прав у состоящего на учете в наркодиспансере

В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения суд удовлетворил административное исковое заявление прокуратуры Кадошкинского района
Виктор ВИКТОРОВ

По информации пресс-службы Прокуратуры Республики Мордовия, житель с. Латышовка Кадошкинского района состоит на учете как лицо, употребляющие наркотические средства. При этом указанный гражданин имеет водительское удостоверение на право управления транспортными средствами.

Управление транспортным средством лицом, страдающим вышеуказанным заболеванием, создает реальную угрозу возникновения ДТП, причинения вреда жизни и здоровью граждан, имущественного ущерба.

В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения прокуратура Кадошкинского района обратилась в суд с административным исковым заявлением в интересах неопределённого круга лиц о прекращении действия права указанного лица на управление транспортными средствами.

Требования прокурора судом удовлетворены.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.