В Пензенской области вступил в силу приговор женщине за смертельные удары мужа поленом

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Как уточняет пресс-служба регионального СК, 14 февраля супруги дома употребляли спиртное. Уснувшую женщину через некоторое время разбудил муж и потребовал приобрести спиртное.

Во время конфликта на этой почве она поленом нанесла не менее десяти ударов по голове потерпевшего.

После причинения телесных повреждений женщина легла спать. Утром не подававшему признаков жизни мужчине по просьбе осужденной соседи вызвали скорую помощь.

Судмедэкспертиза установила, что потерпевший скончался на месте происшествия от полученной травмы головы.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 6 лет 4 месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.