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НовостиЗдоровье29 июня 2023 12:11

Пензенские частные клиники присоединятся к акции «День без аборта»

Мероприятия состоятся в пятницу, 30 июня
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Утром пензенские волонтеры-медики раздадут памятки на городской набережной.

В это же время в центральной женской консультации Пензенского городского родильного дома состоятся «Беременные посиделки». Спикерами на мероприятии станут пензенские акушеры-гинекологи, которые расскажут об особенностях беременности, проблемах в послеродовом периоде и здоровье новорожденных.

Кроме того, в 11:00 в социальных сетях Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики начнется прямой эфир с участием врача перинатального центра Пензенской областной клинической больница имени Н.Н. Бурденко Марина Атановой на тему вреда аборта.

Задать интересующие вопросы по заявленной теме может любой желающий, написав в чате в ходе эфира, либо направив их заранее на адрес электронной почты: gbuz_pocmp@mail.ru, указав в теме письма «Вопрос специалисту».