В Мордовии на 750 тысяч рублей оштрафован конкурсный управляющий

По информации пресс-службы МВД РФ по РМ, в период с 2017 по 2019 годы осужденный, являясь конкурсным управляющим шести коммерческих организаций, при признании последних банкротом решил присвоить вырученные от продажи имущества компаний денежные средства.

Таким образом мужчина совершил хищение 2 миллионов 475 тысяч рублей, причинив ущерб 26 кредиторам третьей очереди.

Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал. Причиненный ущерб он возместил полностью.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 750 000 рублей.