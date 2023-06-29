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НовостиПроисшествия29 июня 2023 6:35

В Мордовии на 750 тысяч рублей оштрафован конкурсный управляющий

В период проведения конкурсного производства мужчина совершил хищение 2 миллионов 475 тысяч рублей
Виктор ВИКТОРОВ

По информации пресс-службы МВД РФ по РМ, в период с 2017 по 2019 годы осужденный, являясь конкурсным управляющим шести коммерческих организаций, при признании последних банкротом решил присвоить вырученные от продажи имущества компаний денежные средства.

Таким образом мужчина совершил хищение 2 миллионов 475 тысяч рублей, причинив ущерб 26 кредиторам третьей очереди.

Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал. Причиненный ущерб он возместил полностью.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 750 000 рублей.