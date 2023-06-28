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НовостиОбщество28 июня 2023 14:38

Законодательные органы Пензенской и Брестской областей заключили соглашение о сотрудничестве

Его подписали Вадим Супиков и Юрий Наркевич
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Вадим Супиков в Х Форуме регионов России и Беларуси, который состоялся накануне в Уфе.

В рамках мероприятия было заключено Соглашение о развитии межпарламентского сотрудничества между Законодательным Собранием Пензенской области (Российская Федерация) и Брестским областным Советом депутатов (Республика Беларусь).

- Цель документа — законодательное сопровождение реализации совместных проектов исключительно в правовом поле суверенных государств. Уверен, его подписание придаст новый импульс нашему взаимовыгодному сотрудничеству, – подчеркнул спикер пензенского ЗакСобрания Вадим Супиков.