Законодательные органы Пензенской и Брестской областей заключили соглашение о сотрудничестве

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Вадим Супиков в Х Форуме регионов России и Беларуси, который состоялся накануне в Уфе.

В рамках мероприятия было заключено Соглашение о развитии межпарламентского сотрудничества между Законодательным Собранием Пензенской области (Российская Федерация) и Брестским областным Советом депутатов (Республика Беларусь).

- Цель документа — законодательное сопровождение реализации совместных проектов исключительно в правовом поле суверенных государств. Уверен, его подписание придаст новый импульс нашему взаимовыгодному сотрудничеству, – подчеркнул спикер пензенского ЗакСобрания Вадим Супиков.