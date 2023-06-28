Полиция задержала пензенца, обокравшего четыре продуктовых магазина

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

В отношении ранее судимого 22-летнего жителя Пензы возбуждены уголовные дела. Как было установлено, он украл продукты из четырех магазинов, расположенных в Ленинском районе города.

Юношу задержали сотрудники ППС. Во время допросы в отделе полиции он свою вину признал и раскаялся. По словам задержанного, на преступление его толкнуло отсутствие денег на продукты. Все украденное им к моменту задержания он успел съесть (и выпить: как показала запись с камеры наблюдения одного из магазинов, юноша также «порадовал» себя спиртным).

Сейчас он находится под обязательством о явке. Ему грозит лишения свободы сроком до года.