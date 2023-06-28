Камешкирец, избивший гостя из-за 50 рублей, предстанет перед судом

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, 32-летний житель села Русский Камешкир побил своего 25-летнего знакомого. Ссора разыгралась в доме обвиняемого, где 17 апреля он и его товарищ из села Лопатино пили спиртное. В какой-то момент камешкирец заподозрил друга в присвоении сдачи после покупки пива в размере 50 рублей и начал его избивать.

Травмы оказались серьезными, поэтому домой гость сумел уйти лишь на следующий день, да и там вскоре решил обратиться к врачам.

Уголовное дело направлено в суд.