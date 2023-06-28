Поздравление председателя Законодательного Собрания Пензенской области Вадима Супикова с праздником Курбан-Байрам

Уважаемые жители Пензенской области!

От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю мусульман Сурского края с праздником Курбан-байрам!

Один из самых почитаемых праздников, чья история уходит в глубину веков, является символом искренности и крепости веры, преданности заповедям Всевышнего. Он призывает к смирению, милосердию, любви к ближнему, усердию в совершении благородных дел, следованию духовно-нравственным принципам, общим для традиционных конфессий многонациональной России.

Выражаю благодарность последователям ислама за готовность к конструктивному диалогу с органами государственной власти, религиозными объединениями, большую воспитательную работу с подрастающим поколением, бережное сохранение и приумножение культурного наследия, укрепление института семьи, противодействие распространению идей экстремизма.

Уважаемые друзья! От всей души желаю крепкого здоровья, долголетия, счастья и благополучия. Пусть светлый праздник наполнит ваши дома теплом и радостью! Мира и процветания нашей единой России!