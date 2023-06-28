Поздравление губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с праздником Курбан-байрам

Уважаемые мусульмане Пензенской области!

Поздравляю вас с праздником Курбан-байрам!

На протяжении веков этот священный для мусульман праздник олицетворяет добрые намерения всех, кто исповедует идеалы добра и милосердия, верность традициям предков, крепкую семью, здоровый образ жизни. Именно эти вечные духовные ценности укрепляют в людях надежду на лучшее будущее, способствуют взаимопониманию между народами.

Убежден, что и в дальнейшем нравственные идеи светлой религии Ислама будут играть важную роль в упрочении гражданского мира и согласия, стабильности в обществе.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях!