ВТБ: каждый десятый ипотечный заёмщик в Поволжье оформил налоговый вычет онлайн

Заявки на возврат уплаченных за покупку недвижимости налогов в ВТБ Онлайн оформили более 16 тысяч жителей регионов Приволжского федерального округа. Это 9% от числа ипотечных заемщиков банка в округе, оформивших жилищный кредит с начала работы сервиса.

Среди регионов ПФО сервис наиболее востребован в Саратовской области, здесь налоговым вычетом воспользовались 13% ипотечных заемщиков ВТБ. Активно используют его жители Самарской губернии и Оренбуржья - на них приходится 11% и 10% соответственно. 9% составляет аналогичный показатель в Республике Башкортостан, Пермском крае, Нижегородской и Ульяновской областях. По числу заемщиков, оформивших выплату онлайн, лидируют Татарстан, Башкирия и Самарская область.

Всего по стране упрощенный налоговый вычет в ВТБ оформили почти 11% ипотечных заемщиков. Наибольшая доля пользователей сервиса – в Дальневосточном, Уральском, Центральном и Сибирском федеральных округах.

Более 50 тысяч клиентов ВТБ по всей стране с начала года направили почти 120 тысяч заявок на получение имущественного вычета через ВТБ Онлайн. Это в два раза больше, чем за весь прошлый год. Объем выплат в нынешнем году приблизился к 3 млрд рублей. С момента запуска услуги в ВТБ Онлайн в 2021 году общая сумма, выплаченная ФНС на счета клиентов банка, превысила 4,2 млрд рублей.