29 июня в Пензенской области ограничат продажу алкоголя

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напоминаем вам, что ранее губернатор Олег Мельниченко поручил жестче контролировать торговлю алкоголем в регионе. Отчасти это было вызвано тем, что во время выпускных вечеров у 11-х классов в Пензе в нескольких торговых точках продавали алкоголь.

Глава региона отметил, что тех предпринимателей, которые наплевательски относятся к областному законодательству, будут наказывать лишением лицензии.

29 июня по всему региону пройдут выпускные у девятиклассников. Продажа алкоголя в этот день будет запрещена.