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НовостиОбщество28 июня 2023 8:20

29 июня в Пензенской области ограничат продажу алкоголя

Это связано с проведением в школах региона выпускных у девятых классов
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напоминаем вам, что ранее губернатор Олег Мельниченко поручил жестче контролировать торговлю алкоголем в регионе. Отчасти это было вызвано тем, что во время выпускных вечеров у 11-х классов в Пензе в нескольких торговых точках продавали алкоголь.

Глава региона отметил, что тех предпринимателей, которые наплевательски относятся к областному законодательству, будут наказывать лишением лицензии.

29 июня по всему региону пройдут выпускные у девятиклассников. Продажа алкоголя в этот день будет запрещена.