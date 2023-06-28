В Мордовии следователи просят помощи у очевидцев ДТП с выехавшим на встречку экскаватором

Фото: Пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия

В производстве СО ММО МВД России «Лямбирский» находится материал проверки по факту ДТП, произошедшего 5 апреля 2023 года около 09:30 на 168 км + 950 метров автодороги сообщением «подъезд к г. Саранск от автодороги М-5 «Урал».

По информации пресс-службы МВД РФ по Республике Мордовия, водитель колесного экскаватора марки «HIDROMEK PMK102B», двигаясь в направлении Саранска, совершил «разворот» с выездом на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «DAEWOO NEXIA».

В результате данного ДТП пассажиры автомобиля получили тяжкие телесные повреждения.

В связи со следственной необходимостью, просьба откликнуться очевидцев и свидетелей ДТП, а также лиц, которые располагают какой-либо информацией о данном происшествии по телефонам: 8(8342) 38-59-56 или 102(02).