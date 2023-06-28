В Пензе приступили к подготовке областного «Сабантуя»

Фото: Пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области.

На Фонтанной площади микрорайона «Город Спутник» участники встречи обсудили организационные вопросы проведения 15 июля областного праздника татарской культуры "Сабантуй-2023", отмечает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области.

Сабантуй – народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир. По традиции в этот день в «Спутнике» будут работать несколько площадок, где гости смогут испытать свои силы в национальной борьбе «Корэш», попробовать блюда национальной татарской кухни, посетить выставку мастеров народно-художественных промыслов, приобрести сувенирную продукцию.

На празднике выступят солисты и творческие коллективы Пензенской области, а также гости из Азнакаевского района Республики Татарстан. Специальным гостем праздника станет народный артист Республики Татарстан и Башкортостан Айдар Галимов.

Торжественное открытие праздника – в 11.00.