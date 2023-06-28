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НовостиЗвезды28 июня 2023 6:29

В Пензенской области жители Белгородской области посетили Музей «Тарханы»

Проживающие сегодня в в Леонидовке переселенцы из приграничных районов Белгородской области познакомились с Государственным Лермонтовским музеем-заповедником «Тарханы»
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области

Фото: Пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области

Поездка организована при поддержке министерств культуры и туризма, а также соцзащиты и демографии Пензенской области.

Экскурсионное сопровождение в музей-заповедник провела специалист по внутреннему туризму Туристско-информационного центра Пензенской области Елена Малышева, отмечает пресс-служба министерства культуры и туризма.

В Тарханах гости из Белгородской области побывали в барском доме, церкви Марии Египетской, доме ключника и фамильном некрополе Арсеньевых – Лермонтовых, полюбовались на заповедный парк и пруды. Многие высказали желание продолжить знакомство с пензенским краем.