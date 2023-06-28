В Пензенской области жители Белгородской области посетили Музей «Тарханы»

Фото: Пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области

Поездка организована при поддержке министерств культуры и туризма, а также соцзащиты и демографии Пензенской области.

Экскурсионное сопровождение в музей-заповедник провела специалист по внутреннему туризму Туристско-информационного центра Пензенской области Елена Малышева, отмечает пресс-служба министерства культуры и туризма.

В Тарханах гости из Белгородской области побывали в барском доме, церкви Марии Египетской, доме ключника и фамильном некрополе Арсеньевых – Лермонтовых, полюбовались на заповедный парк и пруды. Многие высказали желание продолжить знакомство с пензенским краем.