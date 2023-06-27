В Мордовии осужден бывший госавтоинспектор, избивший водителя остановленной машины

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Доказательства, собранные Темниковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия, признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летнему бывшему инспектору ДПС, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По информации пресс-службы регионального СК, в июле 2021 года в Темниковском районе сотрудники госавтоинспекции остановили автомобиль «КИА РИО» под управлением 33-летнего мужчины.

Установив, что от водителя исходит запах спиртного, ему предложили проследовать в служебный автомобиль для составления протокола.

Когда мужчина отказался проходить освидетельствование и попытался выйти теперь уже бывший госавтоинспектор нанес ему удары руками и ногами в область головы и туловища.

Суд приговорил бывшего инспектора к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.