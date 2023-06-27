Полтора года проведет в колонии житель Пензенского района, сломавший ребро сотруднику ДПС

Находившийся в состоянии опьянения водитель при сопровождении его в патрульную автомашину оказал сопротивление полицейским.

На помощь водителю пришел тоже нетрезвый пассажир машины, оказавшийся братом водителя. Он толкнул и несколько раз ударил рукой инспектора ДПС, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

На предложение второго инспектора пройти пассажиру в патрульную машину он нанес удар ногой по ноге полицейского и повалил его на землю, в результате чего инспектор ДПС получил перелом ребра, квалифицированный, как легкий вред здоровью.

После задержания пассажир автомашины, применивший насилие к сотрудникам полиции, содержался под домашним арестом.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.