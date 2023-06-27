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НовостиОбщество27 июня 2023 13:31

Пензенцы возмущены отсутствием в городе круглосуточного общественного транспорта

Однако в Министерстве цифрового развития, транспорта и связи области данную идею считают нецелесообразной
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Вопрос, почему в Пензе нет круглосуточного транспорта, задал местный житель в социальных сетях. В качестве примера он привел Воронеж, где автобусы ездят по основным маршрутам даже ночью.

Его вопрос прокомментировали представители Министерства цифрового развития, транспорта и связи области. По их словам, практика круглосуточного движения общественного транспорта действительно есть в городах-миллионниках, однако в Пензе ее введение нецелесообразно.

Уже к вечеру пассажиропоток в городе падает, из-за чего после 19:00 автобусы, троллейбусы и маршрутки начинают ходить с увеличенными интервалами. К моменты выхода на рейс последних единиц транспорта остановки, как правило, уже пустые.