В Вадинском районе ликвидировали лесной пожар

Фото: Пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

Как рассказали в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, пожар на территории Ломовского лесничества был обнаружен в минувшие выходные.

Всего же с начала пожароопасного сезона в регионе ликвидировали 19 возгораний в лесах.

Если вы стали свидетелями лесного пожара, сообщите об этом по телефону «Лесной охраны» 8-800-100-94-00 или в региональный диспетчерский пункт 8 (8412)-628-450.