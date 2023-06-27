Число самозанятых в Пензенской области выросло вдвое

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Как отметил глава региона, все больше предпринимателей задумываются о том, чтобы вести свой бизнес легально: по сравнение с прошлым годом в области стало вдвое больше самозанятых – сейчас их число превысило 39 тысяч человек.

Чаще всего самозанятость оформляют репетиторы, грузоперевозчики, производители продуктов, одежды, косметики.

Немало способствует этому государственная поддержка, которая оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Одной из наиболее популярных форм поддержки малого бизнеса в нашем регионе являются соцконтракты.

- В этом году в Пензенской области уже заключено свыше 900 договоров на открытие своего дела - более чем на 300 миллионов рублей. При этом около 90 процентов заключивших соцконтракт – самозанятые, - заявил губернатор.