Команда Пензенской области примет участие в Спартакиаде допризывной молодежи России

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

По информации пресс-службы министерства физической культуры и спорта Пензенской области, финальный этап Спартакиады молодежи России допризывного возраста пройдет в Волгограде с 1 по 11 июля.

Пензенскую область будет представлять сборная команда в составе: 1. Черняева Алексея 2. Титова Константина 3. Срибняк Алексея 4. Повелихина Романа 5. Марина Егора 6. Макарова Кирилла 7. Анохина Алексея 8. Долина Вадима 9. Голышева Дмитрия 10. Холодкова Данила Тренер команды - Юдин Алексей Геннадьевич Представитель команды – Аленина Ольга Юрьевна.

Желаем удачи и успехов нашей команде!