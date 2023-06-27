Жительница Пензы поверила якобы сотруднику ЦБ и перевела мошенникам более миллиона рублей

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Хочется верить, что по возбужденному уголовному делу полиции удастся установить причастных к совершенному преступлению и они получат свои старательно заработанные 10 лет колонии.

Полиция Пензенской области напоминает: если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону!

Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести вас в заблуждение. Не дайте им такой возможности! Сразу же прекращайте общение с незнакомцами!