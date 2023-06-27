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НовостиПроисшествия27 июня 2023 6:24

Жительница Пензы поверила якобы сотруднику ЦБ и перевела мошенникам более миллиона рублей

Не проверив информацию про оформляемый на нее кредит, женщина оформила кредит сама, взяла в долг 600 тысяч и перевела всю сумму на названные злоумышленниками 5 счетов, отмечает пресс-служба УМВД региона
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Хочется верить, что по возбужденному уголовному делу полиции удастся установить причастных к совершенному преступлению и они получат свои старательно заработанные 10 лет колонии.

Полиция Пензенской области напоминает: если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону!

Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести вас в заблуждение. Не дайте им такой возможности! Сразу же прекращайте общение с незнакомцами!