В Кузнецке 24-летняя девушка за кражу денег следующие пять лет может провести в колонии

Ее причастность к совершению данного преступления установили сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Кузнецку, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

Злоумышленница дала признательные показания и рассказала, что к ней обратилась знакомая женщина, которая попросила прибраться в жилище.

Воспользовавшись моментом и отсутствием внимания со стороны гражданки, она украла деньги и в дальнейшем потратила их на личные нужды. Часть денежных средств полицейские изъяли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.