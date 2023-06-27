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НовостиПроисшествия27 июня 2023 4:33

В Кузнецке 24-летняя девушка за кражу денег следующие пять лет может провести в колонии

Прибираясь в квартире 90-летней пенсионерки, безработная жительница Кузнецка 1999 года рождения похитила из тумбочки в спальной комнате 51 тысячу рублей
Виктор ВИКТОРОВ

Ее причастность к совершению данного преступления установили сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Кузнецку, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

Злоумышленница дала признательные показания и рассказала, что к ней обратилась знакомая женщина, которая попросила прибраться в жилище.

Воспользовавшись моментом и отсутствием внимания со стороны гражданки, она украла деньги и в дальнейшем потратила их на личные нужды. Часть денежных средств полицейские изъяли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.