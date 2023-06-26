Непрозрачное водоснабжение жителей Мордовии выявила Прокуратура республики

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Всего прокурорами выявлено 356 нарушений закона, отмечает пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия.

Для устранения нарушений в суд направлено 27 исков, внесено 129 представлений, по мерам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 50 лиц, административной – 13.

Прокурорами Ленинского, Пролетарского и Октябрьского районов г. Саранска внесены представления в управляющие организации, не обеспечившие надлежащее качество поступающей в многоквартирные дома воды, в отношении их должностных лиц возбуждены дела по ст. 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде).

Попытки остановить потоки мутного водоснабжения жителей республики предприняты в Большеберезниковском, Дубенском, Лямбирском, Ромодановском, Рузаевском, Темниковском, Торбеевском районах.

Прокурорами в водоснабжающие организации внесены представления и к ним предъявлены иски в суды в связи с невыполнением обязанностей по обследованию технического состояния водопроводных систем, их ремонту.

В Атюрьевском, Атяшевском, Дубенском, Краснослободском, Ковылкинском, Старошайговском, Торбеевском и Чамзинском районах прокуроры попробовали отыскать истоки нечистого водоворота. Ими приняты меры реагирования к органам местного самоуправления, не организовавшим надлежащую эксплуатацию объектов водоснабжения специализированными предприятиями, осуществление контроля качества воды и утверждение соответствующих тарифов на ее поставку населению.

Своим преставлением прокуратура республики обратила внимание регионального Минэнергетики и ЖКХ на ненадлежащее осуществление функций мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения, в том числе, непринятием исчерпывающих мер по получению достоверной информации о состоянии систем водоснабжения в республике.

Госкомитетом по тарифам РМ по представлению прокуратуры республики организована повторная экспертиза предложений водоснабжающих организаций об утверждении тарифов на их услуги в связи с некачественным проведением первоначальной экспертизы.