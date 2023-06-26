Новости «Термодома»: еще больше проектов

Новости «Термодома» в эфире, чтобы напомнить о главных проектах строительного холдинга. С каждым годом их все больше. Как и офисов продаж, где сегодня кипит работа.

В главном офисе на Радужной, 1, работающем в ежедневном режиме, идут консультации по вопросам приобретения жилья в самых разных уголках Пензы.

Посетители отдела продаж спрашивают и про новый комплекс «Ньютон», отвечающий всем требованиям к жилью бизнес-класса: от высоты потолков до соотношения квартир и мест на парковке.

Остается высоким интерес и к уникальному для Пензы проекту жилого комплекса «Парк Рояль» — с функциональными зонами прямо на кровле.

Обсуждают и недавно стартовавший в продажу комплекс «Баланс». Это два кирпичных дома с классическим подходом к комфорту и современным их решением.

Сохраняется также высокий интерес к обновлению Заводского района Пензы, где «Термодом» возводит дома «Новеллы», и к строительству на улице 8 Марта, где в одноименном комплексе в июне открылись продажи квартир в новом корпусе.

Ну а на другом конце Пензы в живописном уголке уже построены и ждут хозяев таунхаусы экологичного жилого квартала «Лайм Парк».

Не стоит забывать, что «Термодом» строит не только в Пензе. В Заречном уже сдана «Лесная симфония», ну а в Городе Спутнике ключи в этом году продолжают получать новоселы и «Радужных дворов», и ЖК «Созвездие».

«Термодому» 25 лет! Проектов много, как и новостей, поэтому до скорой встречи!

Застройщики в структуре холдинга: ООО СЗ «Термодом», ООО СЗ «Ньютон», ООО СЗ «Парк Рояль», ООО СЗ «Термодом-Ситистрой», ООО СЗ «Термодом-инвест», ООО СЗ «Строймашкапитал», ООО СЗ «Новэлла-1», «Новэлла-2», «Новэлла-3», ООО СЗ «Термодом-групп», ООО СЗ «Термодом-стройсервис», ООО СЗ «Термодом-оптима».

Проектные декларации размещены и доступны на сайте https://наш.дом.рф.