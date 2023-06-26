Экономист Хазин предрёк мировой экономике судьбу российской

В этом случае лицензия на оборот валюты будет выдаваться отдельным странам, банкам или компаниям, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» Михаил Хазин. Возникнет ситуация, как в России, когда граждане фактически не могут пользоваться долларами, отметил он.

«Фокус состоит в том, что ФРС, скорее всего, публично откажется от своего функционала - управления Бреттон-Вудской системой. Будет сказано, что все институты - МВФ, Мировой банк, ВТО и прочее - отныне не входят в интересы деятельность Федерального резерва. Федеральный резерв занимается исключительно управлением внутренними долларами, которые находятся в США. И, грубо говоря, с завтрашнего дня или через 15 минут, чтобы никто не успел дёрнуться, управление долларами за пределами США прекращается в том смысле, что все доллары фиксируются и любые транзакции в долларах осуществляются только по специальному разрешению ФРС…

И вот эту штуку они могут сделать хоть завтра. Она катастрофична с точки зрения мировой долларовой системы, но зато она соответствует интересам США. В результате в мире будет очень много долларов, с которыми непонятно что делать. Фактически это будет означать очень похожую картину с тем, что сделали с Россией».

Ранее экономист исключил повторение в России кризиса 90-х годов. Этого не случится ни при каком раскладе. Уровень жизни граждан РФ будет расти при проведении «правильной экономической политики», сказал Михаил Хазин в эфире «Говорит Москва».