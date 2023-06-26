Олег Мельниченко поручил жестче контролировать продажу алкоголя в регионе

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В субботу в школах Пензенской области состоялись выпускные вечера. Нарушений в ходе мероприятий не было. Однако некоторые торговые точки пренебрегли запретом на торговлю алкоголем в этот день.

Как пояснил глава города Пензы Александр Басенко, властям не хватает механизма согласования оперативных проверок торговых предприятий с привлечением полиции.

Губернатор Олег Мельниченко напомнил присутствующим, что за последние несколько недель в регионах страны фиксировались массовые случаи отравлений: сначала спиртным, потом шаурмой. Все это, по словам главы региона, говорит об отсутствии надлежащего контроля за предприятиями общепита и торговыми точками, реализующими алкоголь. Ограничение числа проверок привело к тому, что предприниматели стали наплевательски относиться к качеству своей продукции.

Олег Мельниченко поручил активнее доносить до представителей бизнес-сообщества информацию о последствиях нарушений и предупредил, что наказанием за нарушение запрета на торговлю алкоголем в определенные дни будет лишение лицензии.