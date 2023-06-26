1 июля посетители пензенского зоопарка в одежде в черно-белую полоску могут не платить за вход

Фото: Пресс-служба МАУ «Пензенский зоопарк»

Впервые в пензенском зоопарке пройдет акция: всем, кто оденется в соответствии с дресс-кодом, не надо будет платить за билет. «Хозяевами бала» в этот день станут зебры: а это значит, что посетителям, желающим попасть на праздник бесплатно, нужно будет принарядиться под цвет их шкурки – то есть, в черно-белую полоску.

Как отметили в зоопарке, речь идет именно об одежде - футболках, платьях, штанах, юбках. «Полосатой» должна быть большая часть образа: то есть не только майка, но и шорты. Можно дополнить внешний вид и аксессуарами с этим же принтом, но если дресс-коду будут соответствовать только они, в акции принять участие не получится.

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