Пензенцев приглашают проверить свое здоровье в ближайшие среду и пятницу

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Пензенцев приглашают проверить свое здоровье в среду, 28 июня, в Детском парке культуры и отдыха (г. Пенза, ул. Кронштадтская, 1А), а также в пятницу, 30 июня, на Олимпийской аллее (г. Пенза, ул. Лермонтова, 39А).

Мероприятия проводятся с 12:00 до 15:00.

По информации пресс-службы регионального Минздрава, участниками акции «Парковая зона – территория здоровья!» с начала лета стало более 500 человек. Данный проект активно набирает новых сторонников среди жителей нашей области.

Проект позволяет пензенцам совместить развлечение в парке с обследованием у специалистов Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики по ведущим критериям здоровья, а также получить новые знания о своем здоровье у врача по медицинской профилактике.

На площадке детского центра здоровья проводятся антропометрические исследования и динамометрия ребенка, а взрослые, которые пришли вместе с детьми, получают советы врача – педиатра и осваивают навыки здорового образа жизни.

На площадке «Здоровые зубы – залог здоровья!» идет освоение навыков правильного ухода за ротовой полостью, а на площадке, организованной ВОД «Волонтеры – медики», проводятся игры и викторины для юных посетителей парка, раскрашиваются тематические рисунки.

Комплекс физических упражнений для проведения утренней гимнастики дома демонстрируют специалисты Пензенского областного врачебно-физкультурного диспансера на площадке «Укрепление физического здоровья».

Следующие мероприятия этого сезона пройдут также с 12:00 до 15:00 по графику:

Детский парк культуры и отдыха по адресу: г. Пенза, ул. Кронштадтская, 1А – 7, 13,21, 27 июля;

Олимпийская аллея

по адресу: г. Пенза,

ул. Лермонтова, 39А – 6, 14, 28 июля.