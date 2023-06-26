В Пензенской области до десяти лет лишения свободы грозит женщине за удар мужа ножом

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Последовавшие в ответ оскорбления переросли в ссору, во время которой женщина нанесла мужу удар ножом в область живота.

Причастную к совершению преступления установили сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Кузнецкому району.

Они выяснили подробности, которые приводит пресс-служба регионального УМВД: вернувшись после работы, 47-летняя женщина застала дома нетрезвого мужа и сделала ему замечание. В ответ 53-летний безработный супруг стал оскорблять ее.

В ходе словесной перепалки женщина ножом нанесла удар мужу в область живота, чем причинила ему тяжкий вред здоровью.

В дальнейшем женщина вызвала супругу скорую медицинскую помощь.

Подозреваемая дала признательные показания. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.