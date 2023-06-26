В Пензе открылась выставка в честь 100-летия авиаспортклуба ДОСААФ имени Гризодубовой

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

В краеведческом музее прошло открытие выставки «Пензенская школа гражданской авиации – первая в СССР», приуроченной к 100-летию Пензенского авиаспортклуба ДОСААФ имени Гризодубовой, отмечает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области.

Собравшихся приветствовал директор краеведческого музея Артем Павлихин.

Своими воспоминаниями о первых полетах и рекордах поделились действующий врач авиаспортклуба ДОСААФ Николай Петрухин, мастер спорта по планерному спорту, чемпион России Михаил Удалов, ветеран клуба Пензы Игорь Фролов - автор-составитель книги "От авиатехнического кружка к авиаспорту".

В ходе состоявшейся затем экскурсии гостям представили архивные документы клуба, фотографии из фондов музея, рассказывающие об этапах становления Пензенской школы гражданской авиации, ее учениках, их достижениях.

Среди экспонатов выставки - китель генерала-лейтенанта И.В. Мещерякова, который закончил пензенскую школу гражданской авиации в 1930-х гг. После войны занимался разработкой систем космических средств обороны, а также системы «ГЛОНАС». Выставка будет работать до 23 июля 2023 года.