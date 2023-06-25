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НовостиОбщество25 июня 2023 7:50

В Саранске прошел уличный фестиваль творческих сообществ «Для своих»

В честь Всероссийского дня молодежи 24 июня на празднике работало множество интерактивных площадок, где каждый мог найти себе занятие по душе, отмечает пресс-служба главы республики
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

На мобильной станции переливания крови Молодежное правительство республики организовало благотворительную донорскую акцию по сдачи крови, все собранные в рамках акции средства будут перечислены в Российский фонд мира.

На главной сцене прошел концерт с известными молодежными исполнителями и награждение активной молодежи и их наставников.

Участников фестиваля приветствовал Глава Мордовии Артём Здунов: «Вы - наша опора, наше будущее, - подчеркнул он.

Руководитель республики вручил награды молодежным активистам.

К молодежи обратилась руководитель республиканского патриотического объединения «Поиск» Виктория Дорофеева.

«Мы - молодежь Мордовии - поддерживаем нашего Президента и сохраним всё, что для нас дорого и свято. С нашей Родиной мы преодолеем все трудности и станем еще сильнее!» - сказала она.

Награды от республиканского парламента молодежным активистам вручил Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин.

Гостей фестиваля приветствовали участник СВО Иван Михеев, председатель Госкомитета по делам молодежи РМ Анастасия Гришнева.

Завершающим подарком для молодежи стали выступления известных российских исполнителей.