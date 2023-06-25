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НовостиПроисшествия25 июня 2023 6:46

В Кузнецке мужчина выбрал рискованное продолжение знакомства с дамой в развлекательном заведении

В ходе совместного распития спиртного незнакомец похитил из дамской сумочки десять тысяч рублей
Виктор ВИКТОРОВ

По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска был установлен житель Кузнецка 1992 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Как уточнила пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области, злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что похищенные деньги потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.