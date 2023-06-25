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НовостиОбщество25 июня 2023 4:19

В Мордовии полицейские подарили отдыхающим в спортлагере подросткам спортивную винтовку

Сотрудники ММО МВД России «Темниковский» взяли шефство над 26 подростками от 7 до 14 лет, отдыхающими в лагере с дневным пребыванием при районной ДЮСШ
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

Как отмечает пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия, у ребят во время отдыха будут занятия по освоению приемов самообороны, навыков ориентирования на местности, изучению правил дорожного движения.

Для тренировки меткости в стрельбе стражи порядка подарили воспитанникам ДЮСШ спортивную винтовку.

Вручая подарок, заместитель начальника ММО капитан полиции Артем Романович пожелал ребятам вырасти ответственными, законопослушными и неравнодушными к чужой беде гражданами.

Тренер ДЮСШ Александр Мурашов поблагодарил полицейских за подарок: «Уверены, наше сотрудничество даст свои добрые плоды».