В Мордовии полицейские подарили отдыхающим в спортлагере подросткам спортивную винтовку

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

Как отмечает пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия, у ребят во время отдыха будут занятия по освоению приемов самообороны, навыков ориентирования на местности, изучению правил дорожного движения.

Для тренировки меткости в стрельбе стражи порядка подарили воспитанникам ДЮСШ спортивную винтовку.

Вручая подарок, заместитель начальника ММО капитан полиции Артем Романович пожелал ребятам вырасти ответственными, законопослушными и неравнодушными к чужой беде гражданами.

Тренер ДЮСШ Александр Мурашов поблагодарил полицейских за подарок: «Уверены, наше сотрудничество даст свои добрые плоды».