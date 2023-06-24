Ремонт в главном корпусе сердобской межрайонной больницы подходит к концу

На сегодня строители почти закончили ремонт фасада здания Сердобской межрайонной больницы им. А. Н. Настина, а также покрасили стены во внутренних помещениях. Сейчас рабочие занимаются входной группой – она будет построена заново.

- Это будет солидный портал, не только украшающий здание с архитектурной точки зрения, но в первую очередь обеспечивающий доступность транспортировки и госпитализации пациентов, - отметил прораб участка Владимир Левин.

Стоимость работ по смете – почти 100 миллионов рублей. Средства были выделены из федерального и регионального бюджетов.