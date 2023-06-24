Поздравление губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с Днем молодежи

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с праздником - Днем молодежи!

Молодость – это замечательная пора смелых замыслов и свершений, время выбора будущей профессии, первых шагов к научным, творческим и спортивным высотам.

Радует, что многие из вас стремятся креативно мыслить и поступать по-новому, не боясь перемен, отказываться от сложившихся стереотипов, смело браться за решение стратегических инновационных задач.

Молодежь Сурского края активно принимает участие в форумах, получает гранты на развитие проектов. В 2022 году 165 пензенцев стали участниками форумной кампании, достаточно сильно и серьезно себя проявили, добились весомой грантовой поддержки. Ваши проекты направлены на развитие интереса к точным наукам, истории и краеведению, на благоустройство городов и населенных пунктов области. Все они являются отличной стартовой площадкой для дальнейшего профессионального роста.

Сегодня трудно переоценить значение плодотворной деятельности поисковых и стройотрядов, волонтерского движения.

Уверен, что достижения каждого из вас станут общим успехом Отчизны, укрепят ее социально-экономический потенциал и международный авторитет.