Мордовские ученые изобрели прибор для проведения ингаляций телятам

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Стоит отметить, что сейчас именно эти болезни являются основной причиной смертности среди телят. Индивидуальные ингаляции позволят повысить эффективность лечения в разы, поскольку так лекарственные препараты будут попадать непосредственно в пораженные органы.

Как отметил ректор МГУ им. Н. П. Огарева Дмитрий Глушко, аппарат, изобретенный учеными вуза, отличается низкой стоимостью. Кроме того, устройство можно применять для лечения жеребят, так как размер животных и их голов является идентичным.

Устройство для индивидуальной ингаляционной обработки телят создано в рамках стратегического проекта «СМАРТ АГРО» программы Минобрнауки России «Приоритет 2030».