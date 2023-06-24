Пациента с острой сердечной патологией доставили из Каменки в Пензу на вертолете

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Как рассказал главный врач Пензенской областной станции скорой медицинской помощи Владимир Атякшев, пациент был в тяжелом состоянии, требовалась срочная медицинская помощь. Вертолет помог быстро доставить больного.

- На борту пациента сопровождала авиамедицинская бригада Пензенской областной станции скорой медицинской помощи, - подчеркнул он.

Напоминаем вам, что борт санитарной авиации оснащен всем необходимым для оказания помощи во время полета: там есть аппарат искусственной вентиляции легких, кардиомонитор, дефибриллятор, инфузомат, лекарственные препараты.