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НовостиОбщество24 июня 2023 7:35

Вадим Супиков поручил обновить песок в песочницах на территориях детских садов своего избирательного округа

На следующей неделе план будет выполнен
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

15 заявок на завоз песка на детские площадки во дворах многоквартирных домов и дошкольных учреждений поступило на приемах граждан председателю Законодательного Собрания Пензенской области Вадиму Супикову.

Задолго до наступления летнего сезона к парламентарию обратились заведующие детсадов и председатели уличных комитетов округа с просьбами обновить песок на детских площадках. Вадим Супиков оперативно откликнулся на просьбы своих избирателей.

Был составлен график развоза песка по адресам. 23 июня песчаная смесь поступила в детский сад №4 «Мозаика». На следующей неделе план по развозу песка будет выполнен.