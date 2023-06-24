Вадим Супиков поручил обновить песок в песочницах на территориях детских садов своего избирательного округа

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

15 заявок на завоз песка на детские площадки во дворах многоквартирных домов и дошкольных учреждений поступило на приемах граждан председателю Законодательного Собрания Пензенской области Вадиму Супикову.

Задолго до наступления летнего сезона к парламентарию обратились заведующие детсадов и председатели уличных комитетов округа с просьбами обновить песок на детских площадках. Вадим Супиков оперативно откликнулся на просьбы своих избирателей.

Был составлен график развоза песка по адресам. 23 июня песчаная смесь поступила в детский сад №4 «Мозаика». На следующей неделе план по развозу песка будет выполнен.