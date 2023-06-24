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НовостиПроисшествия24 июня 2023 5:07

В Рузаевке мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве бывшей супруги

Личные неприязненные отношения привели проживающих совместно бывших супругов к ссоре
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, в процессе выяснения отношений около 6 часов утра 3 апреля 2023 года женщина ударила мужчину по лицу. В ответ от удара в спину она упала на пол. После этого бывший супруг зажал ей рукой рот и нос и держал до тех пор, пока потерпевшая не переставала подавать признаки жизни.

Согласно заключению судебной медицинской экспертизы, пострадавшая скончалась от механической асфиксии.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.