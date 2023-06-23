Первые отзывы о квартирах в «Атласе» «Созвездия»

Фото предоставлено пресс-службой компании

Все больше счастливых людей принимает новые квартиры в жилом комплексе «Созвездие» от «Термодома». Вслед за «Мирой» первые ключи вручены жильцам корпуса «Атлас». Это первое 25-этажное строение в Городе Спутнике.

«У меня сегодня вдвойне счастливый день. Должен родиться сын и вот получил ключи от новой квартиры. Получилось то, что мы хотели: отличный вид из окна, просторная квартира - все нравится», - рассказал новосел Владислав Михневич.

«Сегодня получил ключи от своей первой квартиры. Эмоции только положительные. Ожидали, что будет красивый вид из окна, и ожидания на сто процентов оправдались. По качеству квартиры вопросов нет», - отметил Филипп Ермонин.

«Атлас» - монолитное строение класса «комфорт+», высочайшего класса энергоэффективности, с системой «умный дом», с различными функциональными помещениями, уютным двором на уровне второго этажа и паркингом под двором.

В 2023 году «Термодому» исполняется 25 лет. Познакомиться с проектами надежного и проверенного застройщика можно на сайте termodom-pnz.ru, по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный), а также лично в офисах продаж.

Застройщики ЖК «Созвездие» - ООО СЗ «Термодом-инвест» и ООО СЗ «Строймашкапитал». Проектные документации на сайте https://наш.дом.рф.