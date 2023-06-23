В центре Пензы появился арт-объект, созданный к 360-летию города

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

О создании подобного арт-объекта задумались еще несколько лет назад. Как отметили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона, сначала студенты второго курса Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого под руководством преподавателя Алены Косаевой создали несколько эскизов.

Члены жюри ознакомились со всеми вариантами и остановили свой выбор на изображении Первопоселенца на фоне из лепестков с национальными узорами. Местом размещения будущей достопримечательности стало здание рядом с областным драматическом театром.

Студенты училища работали над стрит-артом две недели. Им помогали их педагоги Рашид Янов и Анна Лукьянова.

Торжественное открытие мурала состоялось на этой неделе.