Пензенцы составили из свечей изображение скульптуры «Родина-мать зовет!»

Фото: Пресс-служба Министерства внутренней и информационной политики Пензенской области

Как отметил руководитель регионального штаба МГЕР Илья Щербаков, «Родина-мать» - это один из символов России:

- Это олицетворение нашей большой страны и матери, зовущей своих детей биться с врагами, это символ Победы. Мы помним наших героев и чтим их подвиг!

Кроме того, как рассказали в пресс-службе областного правительства, у мемориала состоялась традиционная акция «Свеча памяти», в которой приняли участие представители власти, общественных, молодежных и ветеранских организаций.

Участники мероприятия почтили память погибших героев минутой молчания, поставили зажженные свечи к подножию памятника и возложили цветы.