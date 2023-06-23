Новая школа на улице Измайлова в Пензе распахнет свои двери уже осенью

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, проектно-сметная документация объекта разработана еще в 2020 году, а сами работы стартовали в прошлом Средства на строительство были выделены из федерального, регионального и городского бюджетов. Ежедневно на стройплощадке находятся около 180 рабочих.

Будущая школа рассчитана на 1100 учащихся. На ее территории разместят зону отдыха, а также площадки для занятия спортом и мероприятий. Прорабатывается вопрос об организации дополнительных подъездных путей со стороны улицы Антонова и парковки вблизи школы.

На сегодня работы завершены на 60%. Строительство планируется закончить в ноябре, однако педагогический коллектив будущей школы сформируют уже к 1 сентября.